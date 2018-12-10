Oğuzhan Özkaya Okulları'nın Dünya Başarısı …

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları öğrencileri ödüle doymuyor. Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi öğrencisi Umut Boyraz 7. Asya Pasifik Genç Bilim İnsanları Konferansı (APCYS) fizik kategorisinde birinci olarak altın madalya ve en iyi poster sunumu ödülü kazandı.

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ümit Karademir, Umut Boyraz'ın dünya çapındaki başarısından büyük gurur duyduklarını dile getirerek şunları söyledi:

" Tayland'ın Rayong bölgesinde Kamnoetvidya Bilim Akademisi'nin (KVIS) ev sahipliğinde 5- 10 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen ve 18 farklı ülkeden yüzlerce fen lisesi öğrencisinin katıldığı etkinlikte öğrenci Umut Boyraz'a okulumuzfizik öğretmeni Alper Bayram eşlik etmiştir. APCYS'ye Türkiye temsilcisi Oğuzhan Özkaya Education-Karademir Science Energy Engineering Fair (OKSEF) aracılığı ile katılan Umut iki farklı ödül kazanarak bir kez daha göğsümüzü kabartmıştır."

Ödül töreni sonrası gerçekleşen kültür gecesinde zeybek oynayan Umut, damat halayını katılımcılara öğreterek tüm salonu sahneye kaldırarak tüm salonun sempatisini kazandı.

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, okullarının dünya çapında bir başarıya imza atmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Oğuzhan Özkaya," Tüm alanlarda örnek olan öğrencimiz Umut Poyraz ile gurur duyuyor, bu güzel haberi ülkemize armağan ediyoruz. Başta öğrencimiz, velimiz, tüm öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizi kutluyor, İzmir'imize ve ülkemize bu büyük başarıyı kazandırmaktan duyduğumuz sevinci paylaşıyoruz" diye konuştu.

BAŞARIYLA DENENDİ

"Temiz kan taşıyan damarların deriye zarar vermeyen optik yöntemle tespiti" adlı projesinde Umut Boyraz, MR sisitemlerinin yan etkileri olmadan, hastayı en az rahatsızlık vererek ölçüm yapılmasına olanak tanıyor. Boyraz'ın projesi Devlet Hastanesi'nde uzman doktorlar gözetimindeyaralı cilt üzerinde başarıyla denendi.