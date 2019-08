- Oğuzhan Özyakup: "3-0'lık skoru almak çok önemliydi"İSTANBUL - Beşiktaş 'ın yıldız isimlerinden Oğuzhan Özyakup, 3-0'lık Göztepe maçının ardından konuştu. Sivas mağlubiyetinin ardından bugün iyi bir sonuç almaları gerektiğini söyleyen Oğuzhan, "1-0 da kazanabilirdik ama 3-0 bitmesi bizim adımıza çok önemli oldu" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta Göztepe maçına ilk 11'de başlayan ve iyi bir oyun çıkararak, tribünler tarafından da alkışlanan Oğuzhan Özyakup, 3-0'lık Göztepe maçının ardından konuştu. Sivas deplasmanında geçen hafta kötü bir futbol ortaya koyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Özyakup, "Sivas'ta 3-0 mağlup olduk. Burada kazanmak ve oyunu düzeltmek çok önemliydi. Bugün oyun da daha iyiydi ve skora da yansıdı. İlk arıda golü biraz geç bulduk ama bu bizi rahatlattı, devreye rahat girdik. İkinci yarıda 3-0'ı bulunca takım rahatladı. Ligin daha ilk haftaları, inşallah daha iyi olacağız" dedi.Sezon başı kampını çok iyi geçirdiklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Oğuzhan Özyakup, "Futbolcu için özgüven çok önemli. Geçen senenin ikinci yarısında çok az şans buldum. Taraftarla yaşadığım gerginlik vardı ve maç sonunda böyle bir destek olunca ister istemez futbolcunun keyfi yerine geliyor. Bu her insanda vardır. O sevgiyi görünce, 2-3 katı daha çok istersin. Bu beni mutlu etti ama bundan önemlisi takım olarak bu skoru almak önemliydi. 1-0 da kazanabilirdik ama 3-0 takıma özgüven getirdi" açıklamasını yaptı."Isınmaya çıkınca gerginlik gitti"Kendisinin form olarak hazır durumda olduğunu ve kamp dönemini çok iyi geçirdiğini söyleyen Oğuzhan Özyakup, "Ben sahada da rahatım. Ancak geçen haftaki 3-0'lık mağlubiyetten sonra takımda gerginlik vardı ama bugün ısınmaya çıktığımızda desteği gördük ve gerginlik gitti. Sahanın kötü olmasına rağmen iyi oynamaya çalıştık. İlk 15 dakika iyi oynadık ama devre arasına kadar zorlandık. İnşallah her hafta üzerine koyarak devam ederiz" dedi.4 yıllık Şenol Güneş döneminin ardından Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle ilgili konuşan Oğuzhan, "Abdullah Hoca'yı siz de çok iyi tanıyorsunuz. Geriden oyun kurmaya çok önem veriyor ve bu benim de sevdiğim bir tarz. 4 sene sonra yeni bir hoca, yeni bir enerji... Bunlar kolay şeyler değil. Takımın buna alışması lazım. Geçen hafta zorlandık, bu hafta daha iyiydik ve inşallah her hafta üzerine koyarak devam ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.