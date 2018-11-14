Oğuzhan Özyakup'a Milli Terapi

Kartal
'a geldiği günden bu yana ilk kez yoğun protestolara hedef olan Oğuzhan Özyakup
'a, Teknik Direktör Şenol Güneş
bazı tavsiyelerde bulundu. Sivasspor
maçındaki ıslıkları duyar duymaz oyun olarak etkilenmemesi adına Oğuzhan'ı kenara alan Güneş, A Milli Takım kampına katılan oyuncusuna bu dönemi iyi geçirmesini söyledi. Deneyimli teknik adamın, Oğuzhan'la yaptığı son görüşmede ortam değişikliğinin kendisine iyi geleceğini söylediği ve bu fırsatı iyi kullanmasını istediği kaydedildi.
Morali bir hayli bozuk olan Oğuzhan Özyakup'a, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu
'nun da sahip çıktığı ve kampta moral aşılamaya çalıştığı ifade edildi.
Şenol Güneş,Oğuzhan Özyakup
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:35