Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan Ayrılıyor!

Beşiktaş'a FEDA döneminde gelen ve siyah-beyazlı forma altında iki şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajerlerinin, yeni sezon için birçok kulüple temas halinde olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMASI GELİŞİMİNE SEKTE VURUR

Hollanda'da AZ Alkmaar'ın altyapısından yetişen 26 yaşındaki Oğuzhan için Ajax ile görüştüğü belirlenen menajerlerin, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile de temas kurduğu öğrenildi. Menajerlik yetkisini uzun süre önce bir Hollandalı şirkete veren Oğuzhan için arayışlarda olan menajerlerin, yetenekli oyuncunun artık Beşiktaş'ta kalmasını istemediği ileri sürüldü. Oğuzhan'a kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan menajerlerin, sezon bitiminde Beşiktaş yönetimine bir kaç tane somut teklif getirecekleri ifade edildi.

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Beşiktaş ile maddi anlamda iyi bir sözleşmesi bulunmasına rağmen yedek kulübesinde oturmak yerine sürekli oynamayı tercih eden Oğuzhan'ın tek şartının ise kulübün de para kazanması olduğu belirtildi. Satış opsiyonlu olarak başka bir kulübe kiralanması da düşünülen Oğuzhan'ın böyle bir ayrılığa sıcak bakabileceği vurgulandı.

500 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Eski günlerine dönmek için, kariyerinde köklü değişiklikler yapmaya karan veren siyah-beyazlı futbolcu, 2008'de AZ Alkmaar'dan Arsenal U18 takımına transfer olmuş, 2012'de ise 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'a gelmişti.

(Skorer)