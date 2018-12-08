Oğuzhan Özyakup, Eski Sevgilisi Demet Özdemir'i Rahatsız Ettiği İddialarını Yalanladı

Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup'un eski sevgilisi Demet Özdemir'i sık sık arayarak rahatsız ettiği iddia edilmişti. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

"ÖNCELİĞİM BEŞİKTAŞ VE AİLEMDİR"

Oğuzhan, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu: "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında adımın geçtiği haberler tamamen uydurmadır. Hayatımda önceliğim her zaman Beşiktaş ve ailemdir. Hakkımda çıkan, tamamı kurgu ve yalan olan haberleri yaptıran ve yayanlarla ilgili hukuki süreci başlattığımın bilinmesin isterim"

"BENİ BİR DAHA ARAMA"

Oğuzhan Özyakup'un, eski sevgilisi Demet Özdemir'i devamlı arayarak barışmaya ikna etmeye çalıştığı, Oğuzhan'ın aramalarından bıkan Özdemir'in ise "Beni bir daha arama" dediği iddia edilmişti.