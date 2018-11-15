15 Kasım 2018, 13:20
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Oğuzhan Özyakup Görüşme Odasına!

Oğuzhan Özyakup Görüşme Odasına!

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile geçen hafta oynadığı lig mücadelesine ilk 11’de başlayan Oğuzhan Özyakup, 57. dakikada oyundan alınmış ve Vodafone Park’taki binlerce taraftarın ıslıklı tepkisiyle saha kenarına gelmişti.

Performansında düşüş yaşayan tecrübeli futbolcuya tepkilerin artması sonrasında devreye A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı girdi. Kavalcı'nın Sivasspor mücadelesinin ardından Oğuzhan'la bire bir görüşüp moral verdiği bildirildi.
"Tepkilere futbolla karşılık ver"
Tecrübeli yöneticinin, Oğuzhan'a, tepkilere oynayacağı futbolla karşılık vermesi gerektiğini ve geri kalan her şeye kulaklarını tıkamasını istediğini söyleyip yönetim olarak kendisine güvendiklerini ilettiği öğrenildi. (Fanatik)
Ahmet Kavalcı,Sivasspor

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