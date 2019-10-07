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Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk ile evleniyor!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, yaklaşık 6 aydır ilişki yaşadığı oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile evlenme kararı aldı.

07.10.2019 20:03

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Nisan'dan beri aşk yaşadığı oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor. Takvim'de yer alan habere göre; çiftin aileleri, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de buluşup tanıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ DÜĞÜN VAR

Çekirdek ailelerin bir araya gelip uzun uzun sohbet ettiği buluşmada, iki aile üyeleri de birbirlerini çok sevdi. Ailesinin de onayını alan 27 yaşındaki futbolcu, evlilik kararını öne çekti. Kendisinden 1 yaş büyük güzel sevgilisiyle 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan Oğuzhan, Melisa Aslı Pamuk'tan da olumlu yanıt aldı.

DÜĞÜN YERİ BAKIYORLAR

Genç çift, düğün için şimdiden de yer arayışına başladı. Hollanda doğumlu Melisa Aslı Pamuk, Çarpışma dizisinde Cemre karakterini canlandırdı.

Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk ile evleniyor!

Melisa Aslı Pamuk, Oğuzhan Özyakup, Spor

YORUMLAR(6)
MEMLEKETİM:Yildiz oyuncuya bak? Yildiz diye diye mafettiniz spoculari.
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KARTAL:yıldız lafını her topcu için kullanmayın lens için yıldız bu arkadaş için yıldız yıldızıda ayaklar altına aldınız yav
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YİĞİT:Bu Aslı''nın fiziği harika kaçırma bu kızı hocam pişman olursun ;)
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SANA NE:Sana ne işsiz git kendine iş bul. sefil, fakir, hakir, gafil
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EFANE DADAŞ:pardon da neyin yıldızı arkadas yıldız dediğin parlar bu vatandaşı halısahda topcu diye oynatmam
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MİSAFİR:6 ay sonrada milyon avro tazminat verir boşanırsınız. inşallah ölene dek sürer.
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