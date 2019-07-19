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Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a ihtar! Ödeme yapılmazsa serbest kalacak

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan siyah beyazlı yönetime şoke eden bir hareket geldi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çektiği belirtildi. Yıldız ismin alacakları ödenmezse serbest kalacağı öğrenildi.

19.07.2019 10:23

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilginç bir gelişme yaşandı... Geçtiğimiz sezon tam bir hayal kırıklığı yaratan Oğuzhan Özyakup'tan Siyah-Beyazlı yönetime şoke eden bir hareket geldi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çekti.Noter kanalıyla ihtarname çeken Oğuzhan'ın parası ödenmezse serbest kalacak. Oğuzhan'ın bu tavrı sonrası Siyah-Beyazlı yönetimin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon içinde Siyah-Beyazlı futbolcular Ricardo Quaresma, Pepe, Adriano alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çekmişti.

ABDULLAH AVCI ÇOK GÜVENiYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Abdullah Avcı, Beşiktaş'la anlaşmadan önce de Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede Oğuzhan Özyakup'un gönderilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Orman, Avcı göreve getirildikten sonra düzenlenen imza töreninde de Oğuzhan için parantez açmış ve "Eksikleri var. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan'ı Beşiktaş ve Türk futboluna kazandıracağız" demişti. 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 29 maçta bin 448 dakika sahada kalan Oğuzhan Özyakup takımına 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

SON ANLAŞMA RAHATLATTI

Maddi sıkıntı içinde olan Beşiktaş, Türkiye Bankalar Birliği ile 5 yıl vadeli yapılandırma anlaşması yapmıştı. Bu anlaşma sonrası Siyah-Beyazlı futbolcuların alacaklarının bir kısmının sezon başında ödenmesi planlanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı dayeni sezonda futbolcuların ödemelerinin zamanında yapılması konusunda Siyah-Beyazlı yönetimden istekte bulundu. Yönetimde ise bu sezon içerisinde ödeme sorunları yaşamamak için gelir arayışlarına başladı. Yapılacak sponsorluk anlaşmaları ile bu sorunun çözülmesi planlanıyor.

Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a ihtar! Ödeme yapılmazsa serbest kalacak

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Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (9)
FİKRET BASGAN: Masa basi bos haberler Kendi cebimden veririm yine serbest kalamaz ??
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XXXL: yorum yapan arkadaşlar haberin yalan olduğunu duyunca morarmışlardır herhalde
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FENERBAHCEMMMM: Salin cayira gitsin en azindan kurtulmus olur bjk ikinci sinif futbolculara milyonlarca ururoyu bostan yere vermeyin birtek bjk deyil bu soylediklerim tum spor kuluplerinde kapsiyor kucuk bir ornek vereyim bjk nin iki sene ust uste sampiyon oldugu kadrosu mykemmeldi oguzhan kaliteli butbolcularin cok oldugu bjk da futbol oynuyormus gibi Turk spor media sinin cok sisirmesinden birde senol gunesin hemseri kiyagindandir asla oguzhan Ozyakupa avrupada yillik 400 bin euro bile vermezler duz futbolcu
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FERİT: serbest kal bidahada gelme sakın sanki top oyuyon
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KOÇOĞLU: fikret bey ne demişti bizde ihtarnameler kalpden atılır. ha ha ha ha
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KİCKBOXER: HEMEN GİT İYİ OLUR 2. LİG TOPCUSU SENİ
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KİRSEHİR: oguzhan 150 miljon lengg hahahaha
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VIZVIZ: BİZDE İMZALAR KALBE ATILIR LEN
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H.T: Yaw bir insan ilk önce ben bu takım için ne yaptım der kendine sorar. Onca yıl ekmek yedin. 3-5 maç hariç bir varlığın yok. İyice Besleme oldu bu göndersinler gitsin nereye giderse.
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