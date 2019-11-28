Oğuzhan Saruhan, Uğur Okulları'nda sosyal medya eğitimi verdi

'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster misin?' kitabının yazarı ve Street Akademi kurucularından biri olan Oğuzhan Saruhan, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Uğur Okulları'nda 'Etkili Sosyal Medya Kullanımı' başlıklı bir eğitim verdi.

SARUHAN PRATİK ÖNERİLERDE BULUNDU

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlama Takımı'na sosyal medyada etkili kullanımı hakkında bilgi veren Saruhan, yeni dünyanın getirdiği yenilikler hakkında katılımcılara pratik önerilerde bulundu.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal İletişim ve Pazarlama) Gamze Elif Türkay'ın da katıldığı eğitim, kitap hediyesi ile son buldu.