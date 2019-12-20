Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur biyografisi! Oğuzhan Uğur hangi filmde oynadı?

Sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı Oğuzhan Uğur, sinem performansı ile beyaz perdede boy gösterdi. Sinema sahnelerinde OğuzhanUğur'un oyunculuğuna şahit olanlar Oğuzhan Uğur kimdir sorusunu sormaktan kendini alamadı. Oğuzhan Uğur Kimdir? Oğuzhan Uğur biyografisi ve hayatı!

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29. Ocak 1984, Ankara doğumlu Türk müzisyen, film yönetmeni, senarist ve Youtuber'dır.

Oğuzhan Uğur Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı. 2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri "Budabi", "BaBaLa Tv" ve "Onedio" isimli YouTube kanallarında içerikler hazırlamaktadır.

Oğuzhan Uğur

OĞUZHAN UĞUR'UN YOUTUBE KARİYERİ

2017 yılında 'Budabi' ismiyle Youtube kanalı kuran Oğuzhan Uğur, ilerleyen yıllarda daha profesyonel bir şekilde BaBaLa TV'yi kurmuş, burada çektiği 'Mevzular' isimli programla Youtube'ta büyük ses getirmişti. Oğuzhan Uğur, daha sonra yatığı 'Pinç' programı ile üne kavuşmuş ve o dönem Onedio'da yönetmenlik yapan kardeşi Tuğrul Uğur vasıtasıyla programı Onedio'ya taşımıştı. Şimdilerde 'Pinç' programını kendi kanalında yapan Oğuzhan Uğur, Mevzular programını ise babası, Hasan Atilla Uğur ile çekmektedir. Oğuzhan Uğur'un ayrıca 67 ve Mevzular olmak üzere iki kitabı bulunuyor.

OĞUZHAN UĞUR FİLMOGRAFİ

2011 Ağır Abi Yönetmen, senarist

2015 Pişt 2016 Bizans Oyunları

2019 Kırk Yalan Tahsin

Oğuzhan Uğur son olarak Kırk Yalan adlı filmde Tahsin rolünde performans göstermiştir.