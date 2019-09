Oğuzlar cevizi, üreticinin yüzünü güldürdü

Çorum'da yetiştirilen ve ünü dünyaya yayılan Oğuzlar-77 cevizinin hasadına başlandı. Türkiye 'deki ceviz üretimin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Oğuzlar ilçesinde bu yılki ürün rekoltesi ve kalitesi üreticiyi sevindiriyor. Oğuzlar halkının neredeyse tek gelir kaynağı ceviz, ilçe ekonomisine de yıllık 15 milyon TL katkı sağlıyor.Bu yıl rekoltesi ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldüren ceviz, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor.Eylül ayıyla birlikte başlayan hasat sürecinde ceviz, dalından koparıldıktan sonra yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınan cevizler araziye ve boş alanlara serilerek kurutuluyor. Yaklaşık 15 gün süren bu zahmetli sürecin ardından paketlenen cevizler tüketicilerin beğenisine sunuluyor.İnce kabuğu, lezzeti ve verimliliği dolayısıyla "Oğuzlar-77" markasıyla ün yapan Oğuzlar cevizinin yeni mahsulünün kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor."CEVİZİMİZİN İLÇE EKONOMİSİNE YILLIK 15 MİLYON TL KATKISI VAR"Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar 77 cevizinin ilçeye yıllık 15 milyon TL civarında katkı sağladığını açıkladı.Oğuzlar-77 markası ile ünlü cevizlerinin özellikle tadı, aroması ve kalitesiyle Türkiye genelinde rağbet gördüğünü dile getiren Başkan Yıldırım, cevize olan talebe cevap vermekte zorlandıklarını söyledi.Ceviz hasadının Eylül ayının ilk haftasında başladığını, arazi şartları nedeniyle hasat mevsiminin Ekim ayının ilk haftasına kadar sürebildiğini dile getiren Yıldırım, "İlçemizde 5 bin ton civarında ceviz üretimi yapılıyor. Hala arz eksikliğimiz var. Oğuzlar cevizi şuanda bir marka. Oğuzlar 77 cevizinin 15 milyon civarında bir katma değer sağlayan bir ürün. Pazara sunulan cevizin kısa sürede tüketilmesi Aralık ayıyla birlikte Oğuzlar cevizini insanlar bulamaz hale geliyor. İlçemizin geçim kaynağı ceviz. Halkın yüzde 90'ı geçimini cevizden sağlıyor. Her evin, her hanenin arazisi yoksa dahi bahçesinde mutlaka cevizi vardır" dedi.Teknolojinin gelişmesine rağmen cevizin kalitesi ve aromasının bozulmaması için hasadın geleneksel yöntemlerle yapıldığını dile getiren Yıldırım, yeşil kabuğundan ayrılan cevizin, kurutulmasının ardından üreticiler ya da Ceviz Üreticileri Birliği aracılığıyla pazara sunulduğunu kaydetti.Cevizler denince insanların aklına Oğuzlar cevizinin geldiğini belirten Yıldırım, dünyanın her tarafından talep edildiğinin altını çizdi.Belediye olarak ceviz üretcilerine imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Ceviz üreticileri birliğimiz var. Tanıtım fuarlarına gidiyorlar. Cevizin tanıtımında destek veriyoruz. Ne talep gelirse biz o taleplerin hepsine katkıda sunmaya çalışıyoruz.Oğzların tek geçim kaynağı ceviz ve arazilerinde engebeli olduğu için üretciler ulaşımda zorluk çekiyor. Belediye olarak üretecilerimizin arazi yollarını bakıma alıyoruz. Bu bizim görev alanımızda değil ama biz halkımıza destek oluyoruz. Sulama noktasında desek veriyoruz."BU YIL CEVİZ ÜRETİMİ GEÇEN YILLARA GÖRE ÇOK İYİ"Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal ise Oğuzlar 77'nin bölgeye ekonomik katkısı olan bir ceviz türü olduğunu kaydetti. Oğuzlar cevizinin Türkiye'de ve dünyada rakibi olmayan tek çeşit olduğunu savunan Hantal, Oğuzlar 77'nin yerli bir ürün olduğunu söyledi.Oğuzlar'ın iklimi ve toprak yapısından kaynaklı Oğuzlar cevizinin kendine has bir aroması olduğunu anlatan Hantal, " İlçede 500 yıllık ceviz ağaçlarımız var. Bu yılki ceviz üretimi geçen yıllara göre daha iyi. İç oranı, doluluk, ebat olarak cevizimizin kalitesi diğer yıllara göre yüksek. Buda yaz sezonunun serin geçmesinden kaynaklı. Normalde cevizimizin hasadının yapılarak bitmiş olması gerekiyordu. Ancak hala hasat devam ediyor. Üreticilerimizin ürettiği ürünün işlemesinde sorun yaşıyor. Makine ekipman noktasında sıkıntılarımız var. Cevizin kabuğundan soyularak paketlenmesi noktasında OKA destekli proje yaptık. Piyasaya farklı cevizler Oğuzlar 77 ismi kullanılarak satılmakta. Buna tüketiciler kullanılacak. Bundan sonra cevizimiz paketlenmiş halde üreticiye sunulacak. Üzerinde birliğimizin ismi ve coğrafi işaret olacak. Bu iki şey olmadığında o cevizin Oğuzlar 77 olmadığı ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.Ceviz üretecisi Savaş Gözüaçık ise, bu yıl ceviz hasadının güzel olduğunu, kalitesinin ise çok iyi olduğunu dile getirdi. Son 10 yılın en iyi cevizini hasat ettiklerini belirten Gözüaçık, organik ve aroması çok güzel olan cevizin Türkiye'de birinci olduğunu belirtti.Bu yıl cevizlerin daha verimli olduğunu dile getirererek Mahmut Yeşil adlı üreticisi ise, Oğuzlar Cevizi'nin Türkiye'de bir marka olduğuna dikkat çekti.(İHA)