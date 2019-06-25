25.06.2019 14:16
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Oğuzlar doğal gaza kavuşuyor

Oğuzlar doğal gaza kavuşuyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde doğal gaz için altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde doğal gaz için altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım , yaptığı yazılı açıklamada, BOTAŞ'ın doğal gaz nakil hattı borularını döşemeye başladığını belirtti.
Doğal gazın seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.
YIldırım, "İlçemizin doğal gaza kavuşması ile hemşehrimiz hem ısınma, hem de mutfak kullanımında rahata erişecektir. Gönül belediyeciliği hizmetleri ile Oğuzlar ilçemiz her geçen gün gelişmekte, çağın gereklerine uygun hizmete kavuşmaktadır. Oğuzlar için hayallerimizin sınırı sonsuz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Muzaffer Yıldırım , Çorum , Oğuzlar , Güncel

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