Geçen haftalarda OHA diyorum! ekibinin bizden ilham alarak yaptığı Big Mac videosunu yorumlamıştım. Bunun üstüne Melih, Serdar ve Fırat'ı bizim atölyeye davet edip, mutfağımı onlara emanet ettim ve beraber Popeyes'ın en lezzetli menülerinden birini yaptık. Tabi bazı aksilikler yaşamadık değil ama beraber çok da eğlendik.?? Bakalım hambugeri, dürümü ve bageti çok daha hesaplı ve hızlı bir şekilde yapabilecek miyiz?
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Fırat, Popeyes, Genel
Kaynak: Youtube