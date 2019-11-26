Haberler » Dünya » OHAL bitmesine rağmen uygulamaları devam mı ediyor? - Haber

OHAL bitmesine rağmen uygulamaları devam mı ediyor?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve üç ay aralıklarla yedi kez uzatılan Olağanüstü Hâl (OHAL), 18 Temmuz 2018 tarihinde sona erdi. Ancak uygulamaya ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

26.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:09OHAL bitmesine rağmen uygulamaları devam mı ediyor?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve üç ay aralıklarla yedi kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL), 18 Temmuz 2018 tarihinde sona erdi. Ancak uygulamaya ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.


OHAL uygulaması kapsamında medyadan savunmaya kadar birçok alanda da yasal düzenlemeler yapıldı. 30'dan fazla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan 125 binden fazla kişi ihraç edildi, 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı; 1431 dernek, pek çok yayın kuruluşu kapatıldı. 18 Temmuz 2018'de kaldırılmasından bu yana gözaltı sürelerinin Sulh Ceza Hakimliklerince uzatıldığı vakalar yaşanıyor. En son ihraç hakim ve insan hakları aktivisti Büşra Taşkıran'ın iki kez gözaltı süresi uzatıldı ve 10 gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Euronews.com'da Görüntüle


Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
13:24 NATO öldü diyen Fransız lidere Almanya'dan yanıt: İttifak yaşıyor
13:09 OHAL bitmesine rağmen uygulamaları devam mı ediyor?
13:09 Mali'de 13 Fransız askeri öldü
12:44 14'üncü Astana görüşmelerinin detayları belli oldu
12:39 Arjantin'de cinsel taciz davasında rahiplerden birine 42, diğerine 45 yıl hapis cezası
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:23 Polis, aracına binen turist kadını önce yanlış yere götürüp ardından darp eden taksiciyi arıyor
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
05:15 Uluslararası Af Örgütü: İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti
04:53 Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı
00:41 Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
00:15 Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti
22:29 Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı
21:41 İran'daki benzin zammı protestolarında ölü sayısı 143'e yükseldi
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
26.11.2019 13:34:45