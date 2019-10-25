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OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin 900 ret

OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin ret

25.10.2019 09:59OHAL Komisyonu 92 bin başvuruyu karara bağladı; 83 bin 900 ret
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 126 bin 200 müracaat yapıldı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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