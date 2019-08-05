Haberler» Güncel» Haber

Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından yayınlandı.

05.08.2019 10:37 Ohio'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı
ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından yayınlandı. Görüntülerde, insanların rastgele sağa sola kaçıştığı, polisini se saldırgana müdahale ettiği görüldü.

Ohio eyaletinin Dayton şehrindeki Oregon bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi ise yaralanmıştı. O anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri, polis tarafından yayınlandı. İlk görüntüde, silah seslerinin hemen ardından insanların canlarını kurtarmak için rastgele sağa sola koştukları; diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise kaçışan insanların ardından polisin silahlı saldırgana müdahalesi yer aldı.

Görüntü Dökümü
------------------------------------
-Silah seslerinin ardından kaçışan insanlar
-Polisin müdahalesi



Amerika Birleşik Devletleri, Oregon, Polis, Ohio, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48   SGK personeline bilinçli tüketici eğitimi verildi
11:48   Kullandığı otomobilin sahte belgelerle satıldığını öğrendi
11:48   Kurban Bayramı sofraları "sağlık" getirsin
11:48   İBB Çocuk Meclisinden tarihi ve kültürel geziler
11:48   Sosyal medya kullanıcılarına "sahte dost" uyarısı
11:48   Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi
11:48   TŞOF'tan bayram tatiline çıkacaklara uyarı