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Ohio'yu kana bulayan saldırganın öldürülme anı kamerada!

Amerika'nın Ohio eyaletinin Dayton şehrinde yaptığı silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren 24 yaşındaki Connor Betts'in polis tarafından öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

05.08.2019 16:52
Ohio'yu kana bulayan saldırganın öldürülme anı kamerada!

Amerika'nın Ohio eyaletinin Dayton şehrinde yaptığı silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren 24 yaşındaki Connor Betts'in polis tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı.

Öldürmek istediği kızların listesini yazdığı için okuldan kovulan Connor Betts etraftaki insanlara ateş ettikten sonra insanlar bara doğru koşunca elindeki tüfek ile bara girmeye çalıştı. Tam bar kapısına geldiği sırada polis tarafından vuruldu.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Polis, pazar günü yapılan saldırının ve saldırganın öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Ohio, Dünya

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