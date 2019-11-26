Ohri Ali Paşa Cami, 107 yıl sonra minaresine kavuşuyor

KUZEY Makedonya'nın Ohrid şehrinde bulunan, minaresi 107 yıl önce yıkılan Ohri Ali Paşa Camii'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tamamlandı. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan caminin açılışı, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1573 yılında inşa ettirilen Ohri Ali Paşa Camii'nin bir kısmının 1823 yılında yıkıldığı, Belgrad veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı bildirildi. Caminin kayıtlara göre Ali Paşa Vakfı adına kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden olan caminin minaresi 1912 yılında yıkılmıştır. Makedonya İslam Birliği ile Genel Müdürlüğümüz arasında 1 Nisan 2015'te imzalanan işbirliği protokolü kapsamında projeleri çizdirilerek restorasyona başlanan caminin restorasyonu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çalışma kapsamında 107 yıldır yerinde olmayan minarenin de rekonstrüksiyonu yapıldı. Proje, 14 Haziran 2016'da Kuzey Makedonya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca onaylandı. Proje doğrultusunda restorasyon ihalesine çıkılarak restorasyon çalışmalarına 22 Mart 2017 itibarıyla başlandı. Vakıf eseri olan caminin 20'nci yüzyıl başlarında yıkılan 32,5 metrelik minaresi yeniden inşa edildi. Tüm restorasyon çalışmaları geçen ay tamamlandı."

Perşembe günü yapılacak açılış törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılması bekleniyor.