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Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kuzey Makedonya'da bulunan Ohri Ali Paşa Camisi'nde sürdürülen restorasyonunun tamamlandığı, açılışın 28 Kasım Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

26.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:56Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kuzey 'da bulunan Ohri Ali Paşa Camisi'nde sürdürülen restorasyonunun tamamlandığı, açılışın 28 Kasım Perşembe günü yapılacağı bildirildi.
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, yaptığı açıklamada, 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırılan ve 1823'te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı için onun adıyla anılan Ohri Ali Paşa Camisi'nin bir vakıf eseri olduğunu söyledi.
Vezir Ali Paşa Cami Vakfı'na kayıtlı ibadethanenin minaresinin 107 yıl önce yıkıldığını anlatan Ertem, günümüze kadar gelen caminin ise kalın taşıyıcı taş duvarlarla kurulan ve kare plan üzerine oturtulan tek kubbeli ana mekan ile sonradan yapılmış 3 kubbeli son cemaat yerinden oluştuğunu belirtti.
Ertem, caminin restorasyonu için talepte bulunmaları üzerine Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanlığı ile iş birliğine gittiklerini ve 1 Nisan 2015'te protokol imzaladıklarını ifade etti.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan ihale çerçevesinde Ohri Kültür Mirasının Korunması Enstitüsü ve Müzesi tarafından caminin orijinal halini gösteren belgeler esas alınarak restorasyon projesi hazırlandığını dile getiren Ertem, şunları kaydetti:
"Proje, 14 Haziran 2016'da Kuzey Makedonya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca onaylandı. Proje doğrultusunda restorasyon ihalesine çıkılarak restorasyon çalışmalarına 22 Mart 2017 itibarıyla başlandı. Vakıf eseri olan caminin 20. yüzyıl başlarında yıkılan 32,5 metrelik minaresi yeniden inşa edildi. Tüm restorasyon çalışmaları geçen ay tamamlandı."
Ohri Ali Paşa Camisi'nin 28 Kasım'da yapılacak açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılması bekleniyor.

Makedonya, Ohrid, Güncel

Kaynak: AA

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