01 Aralık 2018, 10:07
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Öib'den 11 Taşınmazın Satışına Onay

Öib

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 11 taşınmazın satışına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 11 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'in taşınmaz satışı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'da 2 ve Maliye Hazinesine kayıtlı Yalova'da 4 taşınmazın, ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satılması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Erzurum'daki 2 taşınmazın satışı da ÖİB tarafından onaylandı.

Öte yandan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Zonguldak ve Samsun'da 2 ve Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Samsun'da 1 taşınmazın ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satışına da onay verildi. Yalova,Kütahya,Özelleştirme İdaresi
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:07