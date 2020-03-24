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OİB'den sağlık çalışanları için koruyucu kalkan maske

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için hayati öneme sahip 2 bin 500 adet plexiglass- koruyucu kalkan maske üretimi gerçekleştirilecek ve maskeler Sağlık Bakanlığına teslim edilecek.

24.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:32
OİB'den sağlık çalışanları için koruyucu kalkan maske

Sağlık kuruluşlarındaki yoğun bakım ünitelerinde görevli çalışanların salgından etkilenmemesi için ihtiyaç duyduğu kritik öneme sahip koruyucu kalkan maskeler, OİB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİB MTAL) ve İTÜ Arı Teknokent'te yer alan 3D yazıcılarda üretilecek. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üretim için gerekli malzemelerin OİB tarafından karşılanacağını söyledi.

Çelik: "Tüm sağlık personelimizin yanındayız"

Baran Çelik, OİB olarak pandemi süresi boyunca koronavirüs ile mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Baran Çelik, "Bu kapsamda, Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurmuş olduğumuz OİB MTAL'de ve ayrıca İTÜ Arı Teknokent'te yer alan 3D yazıcılarda, sağlık çalışanlarımız için gerekli koruyucu kalkan maskelerin üretimi gerçekleştirilecek" dedi.

Malzemelerin tamamının OİB tarafından karşılanacağını vurgulayan Çelik, "Üretilen maskeler, en kısa zamanda Sağlık Bakanlığına teslim edilecek. Bu vesileyle büyük bir özveriyle hepimizin sağlığı için çalışan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve hükümet yetkililerimiz nezdinde tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz, kendilerine minnettarız" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Baran Çelik, Güncel

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