Öib'den Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÖİB tarafından yürütülen özelleştirme işlemleri çerçevesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun
Mahallesi'ndeki 10 bin 178 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, ihalede 18 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özuysal Gıda Hayvancılık Tarım Taşımcılık İnşaat Oto Kiralama ve Turizm Ticaret AŞ'ye satışına onay verildi.
Cumhurbaşkanı,Özelleştirme İdaresi,Manavgat,Antalya
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:18