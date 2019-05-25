ÖİB'den taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca (ÖİB) Ankara
, İstanbul
ve Kocaeli
'deki 5 taşınmaz, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
ÖİB'in konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, Ankara ve İstanbul'da ikişer, Kocaeli'de ise bir taşınmaz satışa çıkarıldı.
Ankara'nın Çankaya
ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın geçici teminat tutarı 150 bin lira olurken, Lodumu Mahallesi'ndeki taşınmazın geçici teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.
İstanbul'un Büyükçekmece
ve Kartal
ilçelerinde satışa çıkarılan taşınmazların geçici teminat tutarları da sırasıyla 50 bin lira ve 30 bin lira oldu.
Kocaeli'nin Başiskele
ilçesindeki taşınmaz için geçici teminat tutarı ise 100 bin lira olarak belirlendi.
Bu ihaleler için istekliler tekliflerini 25 Haziran'a kadar verilebilecek.
Özelleştirme İdaresi
, Ankara
, İstanbul
, Kocaeli
, Ekonomi
Kaynak: AA