Haberler » Güncel » Ok atmaya 1,5 yıl önce başladı, ilk madalyasını kazandı - Haber

Ok atmaya 1,5 yıl önce başladı, ilk madalyasını kazandı

Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımı sporcularından Ahmet Avşar, katıldığı Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

25.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13Ok atmaya 1,5 yıl önce başladı, ilk madalyasını kazandı
Belediyesi Engelli Okçuluk takımı sporcularından Ahmet Avşar, katıldığı Salon Okçuluk İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası düzenlendi. Hidayet Türkoğlu Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvada Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımından Ahmet Avşar da yer aldı. İki gün süren müsabakalarda güçlü rakiplerine karşı ter döken Avşar, makaralı yay büyükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti. Spor hayatında ilk madalyasını kazanan Avşar, katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, takım antrenörü Murat Öz ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Avşar, yeni hedefinin altın madalya olduğunu da söyledi.

Bu bir başlangıç devamı gelecek

Öte yandan, 29 Eylül günü Veteranlar Açık Hava İstanbul İl Şampiyonası'na katılan Bircan Çiçek de makaralı yay kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyaya kavuşmuştu. Her zaman sporcuların yanında olduğunu ifade eden Başkan Çağırıcı da "1.5 sene önce ok atmaya başlayan değerli sporcularımızı kısa sürede elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu bir başlangıç ve devamı gelecek" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59 Ayhan Barut Narenciyede DFİF destekleri ödensin
12:58 Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı (2)
12:58 Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi
12:54 'Kiraya veren kira alacağını alamadığı takdirde ne yapabilir'
12:53 Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 13:00:56