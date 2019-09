Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League) son raporunda tamam anlamına gelen "okay" (OK) işaretinin beyazların üstünlüğüne inanan ırkçıların sembollerinden birisi haline geldiğine dikkat çekti.Raporda beyaz üstünlüğüne inanan gruplara dahil kişilerin baş parmağını ve işaret parmağını birleştirip diğer parmaklarını havaya kaldırarak oluşturulan OK hareketini sembol olarak kullanmaya başladıkları belirtildi.