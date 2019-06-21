OKA'dan 709 projeye 162 milyon lira hibe

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA), kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 709 projeye 162 milyon lira hibe desteği sağladığını açıkladı.



OKA tarafından çıkılan 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kaymak, OKA'nın uluslararası ölçekte gelişmeleri yakından takip ederek bölgenin katma değer üretme kapasitesini artırmak adına uluslararası arenada çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve iş birlikleri ile yenilikleri yakalamaya çalıştığını söyledi.



314 milyon liralık yatırım



Ajansın kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 709 projeye 162 milyon lira hibe desteği sağladığı bilgisini veren Vali Kaymak, "Faydalanıcıların da sağladığı eş finansman da dikkate alındığında 2009 yılından bu yana uygulanan projelerle 314 milyon lira yatırım gerçekleştirilmiştir. Ajans sağladığı mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mekansal kalkınmayı desteklerken, bölgemizde kurumsal kapasitenin gelişmesine ve kurumlararası iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı vermektedir. Bu desteklerin devamı olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında toplamda 34 milyon lira kaynak tahsis edilen 'Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı', 'Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı' ve 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı' detaylarını bugün itibariyle kamuoyuna duyurmaktayız" dedi.



Açılan programlar fayda sağlayacak



Yeni açıklanan üç program hakkında bilgi veren Vali Kaymak, 'Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı'nın amacı, TR83 Bölgesi'nin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel alt yapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. 'Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı'nın amacı ise, bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir. Program ile tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılması amaçlanmaktadır. 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın amacı da, TR83 Bölgesi'nde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır. Programın öncelikleri; mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında iş birliğinin artırılmasıdır. Her üç programımız için de Kalkınma Ajansları Yönetim Sistem (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 9 Eylül 2019 Pazartesi saat 23.59'dur. Bu üç proje teklif çağrısının ve OKA tarafından verilecek toplam 34 milyon liralık hibe desteğinin bölgemizde faydalı sonuçlar alınacaktır" diye konuştu.



Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen "2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı" hakkında sunum gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA