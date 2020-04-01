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OKA'dan Kovid-19 salgınıyla mücadele için 6 milyon lira bütçeli hibe programı

Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı başlatılan "COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

01.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:50
OKA'dan Kovid-19 salgınıyla mücadele için 6 milyon lira bütçeli hibe programı
Çorum Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı başlatılan "COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırlanacak projelere toplamda 6 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.
Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 10 Mart'ta görülmesinin ardından salgınla mücadelede sağlık ve ekonomi alanlarında gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
Ekonomik tedbirler kapsamında, salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere destek verilmesinin kararlaştırdığını aktaran Çiftçi, kar amacı güden veya gütmeyen kurum ve kuruluşların bu kapsamda hazırlanacak projelerini 4 Mayıs'a kadar OKA'ya sunabileceklerini bildirdi.
Çiftçi, toplam bütçesi 6 milyon lira olan programa başvuruların https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresindeki web sitesi üzerinden yapılabileceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››OKA'dan Kovid-19 salgınıyla mücadele için 6 milyon lira bütçeli hibe programı - Ekonomi

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