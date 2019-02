Oka Dönem Başkanı Varol: "Buzağı Can Sütü Güdümlü Projesi ile Milli Ekonomiye Büyük Bir Katkı...

Kaynak: İHA

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Buzağı Can Sütü Güdümlü Projesi ile erken buzağı ölümlerinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Bu proje sayesinde ülkemizdeki erken buzağı ölümlerini önemli ölçüde azaltarak milli ekonomiye büyük bir katkı sağlanacağına inanıyoruz" dedi.OKA Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Canik Balıkçı Barınağı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan OKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol, küresel ekonomide ve jeo-politik meselelerde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin arttığı, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin hızlandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir süreçten geçtiklerini söyledi.Bölgede çeşitli güdümlü projeler yürütüldüğünü bildiren Varol, "Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürütücüsü olduğu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun illerindeki yetiştirici birlikleri, 4 ilimizin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile beraber uygulanmakta olan Buzağı Can Sütü Güdümlü Projesi ile erken buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye'de bir ilk olarak kurulan bu tesiste zengin ağız sütü (kolostrum) ikamesi süt tozu şeklinde üretilecektir. Yeni doğan buzağıların, ilk 8 saat içerisinde canlı ağırlığının yüzde 10'u miktarında bu sütten alıp, bağışıklık sistemini harekete geçirmesi gerekmektedir. Buzağı kayıplarının çoğunun bu ilk sütün kaliteli ve doğru verilmemesinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Bu proje sayesinde ülkemizdeki erken buzağı ölümlerini önemli ölçüde azaltarak milli ekonomiye büyük bir katkı sağlanacağına inanıyoruz" dedi."Çiftçilere solucan gübresi üretim ünitesi dağıtımı gerçekleştireceğiz"Yeşilırmak Havza Kalkınma Birliği tarafından yürütülen Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi Projesi kapsamında çiftçilere solucan gübresi üretim ünitesi dağıtımını gerçekleştireceklerini belirten Varol, "Bu sayede çiftçilerimizin üretimlerinde önemli oranda verim artışları sağlanacağına inanıyoruz. Her iki önemli projemize teknik ve finansman desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara ve emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Toplantıda ayrıca, Amasya, Tokat ve Çorum illerinin meclis üyelerine hediye takdiminde bulunuldu. Hediye takdiminden sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.Toplantıya, Samsun Valisi Osman Kaymak, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - SAMSUN