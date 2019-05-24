OKAB Başkanlığına Kadir Kara seçildi

Osmaniye
Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği (OKAB) Başkanlığına Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara
seçildi.
Osmaniye İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan seçimde Başkanlığa Kadir Kara, 1. Başkan Vekilliğine Mehmet Ali Gizlice ve 2. Başkan Vekilliğine ise Mehmet Daşöz
seçildi.
Kadir Kara, yeni dönemde daha önemli hizmetler verileceğine emin olduğunu belirterek, katılımcılara desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Toplantıda, Birlik Encümen Üyeleri seçimi de yapıldı. Gizli oylamayla yapılan encümen seçimlerinde, Birlik Encümenine Bahçe
Belediye Başkanı İbrahim Baz
, Düziçi
Belediye Başkanı Alper Öner
, Sumbas
Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu
, Kadirli
Belediye Başkanı Ömer Tarhan
, Ellek
Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir
ve Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan
seçildiler. - OSMANİYE
Mehmet Daşöz
, Osmaniye
, Kadir Kara
, Güncel
Kaynak: İHA