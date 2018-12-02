Okan Bayülgen'den Dikkat Çeken İtiraf: Cinselliği Bıraktım

Uzun yıllar televizyon programları yaptıktan sonra bir süredir ekranda olmayan Bayülgen, bir gazeteye verdiği röportajla dikkatleriüzerine çekti.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYİN"

Röportajda her zamanki gibi dikkat çekici ifadeler kullanan Okan Bayülgen'in verdiği ilginç tavsiye de medyanın gündemine bomba gibi düştü. TV'de olmayan ancak kısa bir süre önce bir radyoda program yapmaya başlayan Okan Bayülgen, verdiği röportajda kullandığı ifadelerle yine kendisinden söz ettirmeyi başardı. Cinsel yaşantısıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ifade eden Bayülgen, "Cinselliği tamamıyla bıraktım ve çok rahatım. Çünkü cinsellik bütün kötülüklerin anası… Buradan herkese söylüyorum. Un, tuz, şeker yiyin, kilo da alın sorun yok. Yeter ki cinsel ilişkiye girmeyin. Uzun bir hayat için cinselliği bırakmak şart." şeklinde konuştu.