17.06.2019 14:42
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Okan Bayülgen'den Nusret'e sert sözler: Terbiyesizlik bu!

Okan Bayülgen sosyete kasabı Nusret'i programında topa tuttu. Nusret'in kötü örnek olduğunu söyleyen Bayülgen bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Okan Bayülgen programında ünlü kasap Nusret'i yerden yere vurdu. Bayülgen, "Yahu ölü hayvanlara vurulur mu, niye tokatlıyorsun?" sözleriyle başladığı eleştirisine "Böyle bir aptallığa artık prim vermeyin. Sadece Nusret değil hepsi, hemen bu aptalca modadan geri dönelim!" diyerek nokta koydu.

"BU ÜLKENİN İNSANI ÖLEN HAYVANA TOKAT ATMAZ"

"Bu topraklarda yetişen insan düşen ekmeği yerden alıp öpüp başına koyarak kaldırır. Hayvana da tokat atmaz! Hatta hayvanı burdan kesip bıçakla öbürünün ağzına atmaz. Böyle bir şey yok terbiyesizlik! Bunlar bakıyorlar ki, et lokantalarının sahipleri; o tokatlıyor bu tokatlıyor. Sadece bir tanesi değil hepsi tokatlıyor. Kasabımızda bile bir gelenek var.

"BU APTALLIĞA ARTIK PRİM VERMEYİN"

"Yahu ölü hayvanlara vurulur mu, niye tokatlıyorsun? Ne hale geldik? Bunların kazandıkları paraları övmeyin. Böyle bir aptallığa artık prim vermeyin. Sadece Nusret değil hepsi, hemen bu aptalca modadan geri dönelim!"

Okan Bayülgen'den Nusret'e sert sözler: Terbiyesizlik bu!
prim, Nusret Gökçe, Magazin

YORUMLAR (6)
KİMSE KİM:Kesip öldürünce sorun olmuyor da et parcasina tokat atinca sorun oluyor degilmi anlayamiyorum bazı insanları gundeme gelmek icin ona laf atacagina bu yemek programlarinda yemekleri kotuleyen insala laf atsaydin daha cok gundemde kalirdinz
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RESULL:Nusret''i dünya tanıyor. Seni kim tanıyor. Boşuna çabalama senin miadın doldu, başka kapıya. Nusret bizi iyi temsil ediyor.
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KADİR:ÇOK DOĞRU SAÇMA SAPAN HAREKETLER ÖLÜ HAYVANLAR ÜZERİNDEN PRİM . . . KEŞKE HEPSİNDEN KURTULABİLSEK MİDEM BULANIYOR BUNLARDAN ÖZELLİKLE DE NUSRETTEN
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BURAK BEY:şahsa bak. sanki kendisi idol örnek bir adam.
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ÖZGÜR CAN:YİNE gündeme gelme çabaları ulan mal eti terbiye etmeyelim o zaman :))
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