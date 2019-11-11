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Okan Bayülgen, evde çocuklarıyla oynayan babalara sert çıktı: Gerzek!

Şovmen Okan Bayülgen'in önceki akşam yayınlanan programında çocuklarıyla ilgilenen babalar hakkında "Gerzek! Senin öyle bir yaratılışın yok ki." demesi sosyal medyada tepki çekti.

11.11.2019 08:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:39

Yaptığı sivri çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Okan Bayülgen, TV100 ekranlarında yayınlanan programında babalar hakkında tepki çekecek sözler sözledi. Evinde çocuğuyla oynayan babalara "Gerzek" diyen Okan Bayülgen'e sosyal medyadan da tepki yağdı.

"BENİM NESLİMDE BÖYLE SAHTEKARLAR YOKTU"

Kendi çocukluğunda babalarıyla birlikte oynamadıkları için şanslı olduklarını belirten Okan Bayülgen, evde saatlerce çocuklarıyla oynadıklarını söyleyen babalara "Gerzek" diyerek şu sözlerle sert çıkıştı: "Senin öyle bir yaratılışın yok ki çocukla saatlerce oynayacak! Çünkü başka bir şey bu. Benim neslimin babalarının çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Böyle sahtekarlıklar yoktu."

"BİZİM ADAMLAR KADIN TAKLİDİ YAPIYORLAR"

Okan Bayülgen, kadınların çocuk bakmasıyla erkeklerin çocuk bakması arasında fark olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çocuk meselesinde başka canlılara baktığın zaman erkeğin ve kadının yavrularla ilişkisinde kesin görüyorsun. Bizim adamlar bir de kadın taklidi yapıyorlar. 'Çocukla saatlerce oynuyorum.' Öyle bir şey yok. Ben eski güreşen babaları, çocukla mesafe koyan babaları dürüstlükleri için çok daha değerli buluyorum. Bir adam tanıyor olsak; işe gitmiyor, çocukla oynuyor sabahtan akşama kadar, bu toplumda saygı duyulacak bir tip mi olur?"

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Okan Bayülgen, programında söylediği sözlerden dolayı tepki çekti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'in sözlerini paylaşarak sert bir dille eleştirdi. İşte o eleştirilerden bazıları...

Okan Bayülgen, evde çocuklarıyla oynayan babalara sert çıktı: Gerzek!

Okan Bayülgen, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
BRÜTÜS:Adamın devri bitti. Şok çıkışlarla eski popüler günlerine geri dönmeye çalışıyor.Söylediklerini ciddiye almamak gerek.
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LEYLİ LEYLİ YAR:Okan Bayülgen diyorsa doğrudur, adam ülkenin en zeki insanı sonuçta.
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CENGİZHAN:ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ KADIN TAKLİDİ YAPAN ERKEKMİ OLUR .
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YORUMCU:BU ADAM HAKLI
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UZMAN PSİKOLOG:BAZI TELEVİZYONLARDA ŞOVMENLİK YAPAN BU İLERİ ZEKALI İNSANLAR TABİKİ ARASIRA BÖYLE ÇIKIŞLAR YAPIP İŞ PİYASASINDA HALA VARIZ DER GİBİ KENDİLERİNİ HATIRLATIRLAR ÇOK ÖNEMLİ OLMASADA BAZEN BU TİPLER İÇİN HİÇTE FENA FİKİR SAYILMAZ GÜNDEME CUK DİYE OTURURLAR VE MEMLEKETİN BAŞKA SORUNLARI YOKMUŞ GİBİ
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MAYATANE:seninde kızın var , ona yaptığın veya YAPAMADIĞIN babalığın altındamı eziliyosun duygusuz.
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TACETTİN:doğru soyluyor tek kelimeyle
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XXX:Ne alaka la 23 kromozom da babaya aittir istediği kadar oynar sana ne efendi?
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CELAL MNG:şu suratınla aynaya bir baktınmı normal meymenet surat
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DELİDİR AMA!:Ya Okan , sen hala sosyalleşmedin mi ? İnsanlarla beraber yaşamayı öğrenemedin mi ?Önce kendine sorular sorsan da sonra yorum yapsan . '' Nerede idin nerelere düştün ''
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