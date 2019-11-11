Okan Bayülgen, evde çocuklarıyla oynayan babalara sert çıktı: Gerzek!

Yaptığı sivri çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Okan Bayülgen, TV100 ekranlarında yayınlanan programında babalar hakkında tepki çekecek sözler sözledi. Evinde çocuğuyla oynayan babalara "Gerzek" diyen Okan Bayülgen'e sosyal medyadan da tepki yağdı.

"BENİM NESLİMDE BÖYLE SAHTEKARLAR YOKTU"

Kendi çocukluğunda babalarıyla birlikte oynamadıkları için şanslı olduklarını belirten Okan Bayülgen, evde saatlerce çocuklarıyla oynadıklarını söyleyen babalara "Gerzek" diyerek şu sözlerle sert çıkıştı: "Senin öyle bir yaratılışın yok ki çocukla saatlerce oynayacak! Çünkü başka bir şey bu. Benim neslimin babalarının çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Böyle sahtekarlıklar yoktu."

"BİZİM ADAMLAR KADIN TAKLİDİ YAPIYORLAR"

Okan Bayülgen, kadınların çocuk bakmasıyla erkeklerin çocuk bakması arasında fark olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çocuk meselesinde başka canlılara baktığın zaman erkeğin ve kadının yavrularla ilişkisinde kesin görüyorsun. Bizim adamlar bir de kadın taklidi yapıyorlar. 'Çocukla saatlerce oynuyorum.' Öyle bir şey yok. Ben eski güreşen babaları, çocukla mesafe koyan babaları dürüstlükleri için çok daha değerli buluyorum. Bir adam tanıyor olsak; işe gitmiyor, çocukla oynuyor sabahtan akşama kadar, bu toplumda saygı duyulacak bir tip mi olur?"

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Okan Bayülgen, programında söylediği sözlerden dolayı tepki çekti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'in sözlerini paylaşarak sert bir dille eleştirdi. İşte o eleştirilerden bazıları...