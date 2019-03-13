Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu!

Türk televizyon tarihine yaptığı şov programlarıyla adını yazdıran Okan Bayülgen, bir süredir yeni bir anlaşma yapmıyordu. Bayülgen'i yeniden ekranlara çıkmaya ikna eden ise 3N Medya oldu.

PROGRAMIN FORMATI SIR GİBİ SAKLANIYOR

3N Medya'nın sahibi Necat Gülseven çalışmalara hız verdi. Bir yandan kanalın yapılanma süreci ilerlerken bir yandan da iddialı isimler kadroya ekleniyor. Kanal yönetimi, Okan Bayülgen ile el sıkıştı. Programın formatı sır gibi saklansa da bilgilere göre Bayülgen, daha önceki programlarından farklı bir format üzerinde çalışıyor. Programın haftada kaç gün olacağı, adı ve süresi de format ile birlikte şekillenecek. Bayülgen, Televizyon Makinası, Makina, Disko Kralı, Medya Kralı, Muhabbet Kralı, Kral Çıplak ve Zaga isimleriyle, yıllarca reyting rekorları kıran şov programlarına imza atmıştı.

YAYIN İÇİN GÜN SAYIYOR

İş adamı Necat Gülseven'in sahibi olduğu 3N Medya, kısa süre önce Balıkesir'de yayın yapan TV100'ü satın almış ve kanalı ulusal yayın yapan bir haber kanalına dönüştürmek için harekete geçmişti. Yeni haber kanalı için Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi'nde 1500 m2'lik bir alanı tutan 3N Medya, kısa süre içinde yeni haber kanalını yayına sokmaya hazırlanıyor. 3N Medya bünyesinde Show Radyo ve Radyo Viva da bulunuyor.