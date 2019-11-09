Okan Bayülgen yazdı, yönetti, oynadı.

Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok, Ödül Turan, Aybüke Albere ve Gizem Dinç çok farklı ve eğlenceli kadınlara can verdiler.

Bu kadınlar siz, arkadaşlarınız, geçmişteki ya da gelecekteki haliniz gibi. Fena halde tanıdık, korkunç, şuh, dramatik ve komik.Bu adamı tepelesinler mi, sevsinler mi, öldürsünler mi?Hep beraber karar vereceğiz.

Gülmek garanti, bir şeyleri anımsamak, gülümsemek çok garanti, kesinlikle eğlenmek çok çok garanti…

Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Hayko Cepkin, Teoman, Serdar Ortaç, Bedük gibi bir çok

sanatçının şarkıları, Tuncer Tunceli Blues Band tarafından HAREM KABARE için

tekrar aranje edildi ve oyuncular bildiğimiz, dilimize dolanan bu şarkılara yeniden hayat

verdiler.

Selçuk Borak 'ın koreografisini, Gamze Kuş' un sahne tasarımını, Uma Turan'ın ve Yelda İşlekel'in kostümlerini hazırladığı oyun, uzun zaman sonra sahnelerde gördüğümüz bol şarkılı, danslı, orkestralı veeğlenceli bir müzikal kabare.

Oyunun Konusu:Bir adam, Fu.Dört evlilik, dört eski eş. Bu , Şu, Hu ve La.

Bu dört farklı kadın, hem hayatlarındaki erkek Fu ile hem de birbirleriyle çekişirken, bir yandan da sürekli iletşimdeler, hatta sadece kadınların anlayabileceği tuhaf bir şekilde de arkadaşlar.Rekabet kaçınılmaz ve kabullenme de, ta ki Fu beşinci kez evlenmeye kalkışana kadar.

Sürpriz bir şekilde, ortaya çıkan son eş ve ortak tehdit Ne, küçük sırların ortaya dökülmesine sebep olurken bu dört kadının ilişkisini etkileyebilecek mi?

Fu beşinci kez evlenebilecek mi? Eski eşler onay verecekler mi?

Bu dört kadını Fu'ya ve birbirlerine bağlayan şey ne?

Harem Kabare, işte tüm bu yolculuğun bol kahkaha ve müzikal kabare eşliğinde anlatıdığı bir oyun.İzleyeceğiniz kadınlar o kadar tanıdık ki; kimi zaman geçmişinizden, hayatınızdan bir parça ya da çok yakın tanıdığınız bir kadının öyküsü sanki… Fu da hemen her kadının hayatında bir kez de olsa rastladığı türden bir erkek.