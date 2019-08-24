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Okan Buruk'a sarı kart!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü.

24.08.2019 23:46 Okan Buruk'a sarı kart!
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü.

FIFA'nın bu sene yürürlüğe koyduğu yeni kararlarından biri olan 'Teknik direktörlere kart' uygulaması, dün Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında uygulandı. M.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 87. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

FIFA'nın bu sene yürürlüğe koyduğu kararla hakemler mevcut kuralda uygunsuz hareketleri nedeniyle teknik direktörleri önce sarı kart gösterecek. Eğer teknik adam uygunsuz hareketlerine devam etmeyi sürdürürse, ihraç gelecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Kaynak: İHA

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