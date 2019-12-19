Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Medipol Başakşehir
Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Buruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Okan Buruk, haber
kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, spor
kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.