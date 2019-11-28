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Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Grupta herkes herkesi yenebilir, son maçlarda her şey olabilir.

28.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:46Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
Teknik Direktörü Okan Buruk, "Grupta herkes herkesi yenebilir, son maçlarda her şey olabilir. Borussia Mönchengladbach yenilmez bir takım değil, orada kazanıp Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci hafta maçında sahasında 'ya 3-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Golü yemelerinin oyun planlarını bozduğunu söyleyen Okan Buruk, "Maçtan önce önemli oyuncularımızın eksikliği, oyunun başında oyunu oturtamamamız ve golü erken yememiz bize mağlubiyeti getirdi. Maçın başından itibaren benim çok da istemediğim ama oyuncuların rakibin oyununa göre geriye yaslanmaları oyunu istediğimiz gibi götüremememize neden oldu. 0-0 iken yakaladığımız gol pozisyonunu atıp öne geçebilsek ya da hakemin 0-1 iken verdiği yanlış ofsayt kararı olmasa ve skoru 1-1 getirebilsek daha oyun başka olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"ROMA TAKIMINI TEBRİK EDİYORUM"

Roma'yı oynadıkları oyun ve galibiyetinde dolayı tebrik eden Okan Buruk, "Bugünkü oyundan dolayı Roma'nın teknik direktörü Fonseca ve futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunda öne geçince büyük fark oluştu, zaten kalite ve teknik kapasite olarak bizim önümüzdeler. Skor da gelince bu kalite ön plana çıktı. Roma takımını galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.

"OYUN OLARAK RAKİBİN GERİSİNDE KALDIK"

Grupta herkesin herkesi yenebileceğini ifade eden Buruk, "Maç 0-0 iken rakibe gelme şansı veriyorduk. Hem savunma anlamında güçlenmek ve hem de direk kaleye gidebilecek ve savunma arkasına koşu yapacak diye düşündük ve Aziz Behich'i onun için oyuna aldık ama maç istediğimiz gibi gitmedi. Takım olarak bugün çok fazla etkili olamadık. İsimli oyuncularımız var ama rakibin oyun olarak gerisinde kaldık. Grupta herkes herkesi yenebilir, son maçlarda herşey  olabilir. Borussia Mönchengladbach yenilmez bir takım değil, orada kazanıp Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Sakat oyuncularımızın bir an önce aramıza dönmesi önemli. Geniş bir kadromuz var gibi gözüküyor ama performans olarak geniş bir kadromuz yok" şeklinde konuştu.

"BUGÜN KÖTÜ SAVUNMA YAPTIK"

Roma karşısında savunmayı kötü yaptıklarını belirten Okan Buruk, "Bugün yaptığımız en kötü şey savunma yapamamaktı. Biz Galatasaray maçında da önde baskı yapan bir takımdık, merkezde iyi baskı yapmıştık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bugünkü maçta Roma çok kaliteliydi, hak ettiler ve 3 puanı aldılar. Böyle bir takıma karşı oynamak çok zordu. Elimizde ofansif oyuncu varken ofansif oynuyoruz ama elinizde oyuncu kalmayınca alternatifler üretmek zorundasınız" açıklamalarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okan Buruk'un açıklamaları


- İstanbul

Başakşehir, Okan Buruk, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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