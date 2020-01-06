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Okan Buruk: Arda Beşiktaş'a gider mi bilmiyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Arda Turan eski hocası Abdullah Avcı'nın yanına gider mi? Beşiktaş'a transfer olur mu?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

06.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:03

Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, "Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda'nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda'ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda'nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun." dedi.

VOLKAN BABACAN CEVABI

Buruk, muhabirin "Arda Turan eski hocası Abdullah Avcı'nın yanına gider mi? 'a transfer olur mu?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Beşiktaş ile adı geçen Volkan Babacan ile ilgili de konuşan başarılı hoca, "Volkan Babacan'ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok." dedi.

Okan Buruk: Arda Beşiktaş'a gider mi bilmiyorum

Okan Buruk, Başakşehir, Arda Turan, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
OHA: hahaha anlaşılan okan hocanın ödü kopuyo dönecek arda diye. cimbom başkanı veto etti şimdi acep beşiktaşa yama yapabilirmiyiz diye düşünüyo. 3 büyükler gibi 10 veya 15 büyükler yokki birisine yamasa. büyük az. şampiyonluğa oynayan başakşehir bile ardaya yetmediğini düşünürsek başka beğeneceği takımda yok. hem adam formsuz bitik çalışmaz yüksek ücret alır hemde takım seçmeye kalkar hemde haketmeden oha yani
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İTALYAN AYGIRI: Cimbomun cocugu arda turan yuvana döneksin üzülme fatih hoca adamdır sözü yerde kalmaz
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