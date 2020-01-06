Okan Buruk: Arda Beşiktaş'a gider mi bilmiyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, "Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda'nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda'ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda'nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun." dedi.

VOLKAN BABACAN CEVABI

Buruk, muhabirin "Arda Turan eski hocası Abdullah Avcı'nın yanına gider mi? Beşiktaş'a transfer olur mu?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Beşiktaş ile adı geçen Volkan Babacan ile ilgili de konuşan başarılı hoca, "Volkan Babacan'ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok." dedi.