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Okan Buruk, Avrupa'da 4. galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin başında Avrupa'daki 4. galibiyetini aldı.

27.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:35Okan Buruk, Avrupa'da 4. galibiyetini aldı
UEFA Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup eden Medipol 'de Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin başında Avrupa'daki 4. galibiyetini aldı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Sporting Lizbon'u uzatmalara giden maçta 4- 1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başında 10. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 4. zaferini kazanmış oldu.

Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach'ı golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı.

Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde ise Sporting'e deplasmanda 3-1 kaybetmişti. - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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