Haberler » Spor » Haber

Okan Buruk, Beşiktaş maçının 11'ini bozmadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü 11'i Çaykur Rizespor karşılaşmasında da bozmadı.

27.09.2019 21:27Okan Buruk, Beşiktaş maçının 11'ini bozmadı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü 11'i Çaykur Rizespor karşılaşmasında da bozmadı.

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Rizespor ile mücadele eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş 1-1 berabere kaldığı müsabakanın kadrosunu bozmadı. Buruk, Dolmabahçe'de sahaya çıktığı 11'e Rize ekibi karşısında da şans verdi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un 11'inde şu isimler yer alıyor:

"Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli" - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Rizespor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:35 Okan buruk'un açıklamaları
01:33 İsmail kartal'ın açıklamaları
01:31 İrfan can kahveci'nin açıklamaları
00:46 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:31 PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
00:24 Sea To Sky Enduro Yarışları
00:21 İsmail Kartal: "Farklı mağlup olmayı hak etmedik"