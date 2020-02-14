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Okan Buruk: "Bu haftalarda maç kazanan şampiyonluk yarışında olacak"

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, zaman zaman istediklerini yapamasalar da kazanmayı bildiklerini söyledi.

14.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:22Okan Buruk:
Süper Lig'de 'ı 1-0 yenen Medipol 'in teknik direktörü Okan Buruk, zaman zaman istediklerini yapamasalar da kazanmayı bildiklerini söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu açıklamada bulundu:

"Beşiktaş'ın iyi yaptığı şeyler vardı ama günün sonunda 3 puanı kazanan takımdık. 3 puan aldığımız için mutluyum ama bir yandan da tabii ki kendi oyunumuzu tam yansıtamadığımız için maçın büyük bölümünde Beşiktaş'a oyunu verdiğimiz için mutlu değilim. Rakibimiz daha çok pozisyona girdi. İki takım da kalitesiz işler yaptı. Kaliteli ayaklar bugün performanslarının altında kaldı. Hücumdaki performans iki takım açısından iyi değildi. Bugün liderliğe yükselen bir takımız. Bir yandan bunun mutluluğunu yaşayacağız bir yandan hazırlıklarımızı yapacağız. Bu haftalar kritik haftalar. Bu haftalarda maç kazanan ve puanını yukarı çeken takımlar şampiyonluk yarışının içinde olacak. Birbirimizle oynayacağımız maçlar olduğu gibi küme düşmemeye oynayan ekiplerle üst üste karşılaşmalar olacak. Buradan en fazla puan çıkaran takım avantaj yakalayacak. Bunun saha içinde olması daha güzel olacak. Çok fazla saha dışına çıktığını görüyoruz. Hem yöneticiler hem teknik adamlar hem taraftarlar saha içine odaklanmalı. Devamlı komplo teorileri var. Türkiye'de her zaman oluyor, biraz daha futbola odaklanmamız gerekiyor." - İSTANBUL

Okan Buruk, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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