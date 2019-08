- Okan Buruk: " Fenerbahçe maçında tek hedefim kazanmak"İSTANBUL - Fenerbahçe karşısında rakibin gücünü bilerek hareket edeceklerini söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Fenerbahçe'nin gücünü bilerek, artı ve eksilerini bilerek, hareket etmek istiyoruz. Yine bu maçta tek hedefim kazanmak" dedi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son maçlarda alınan kötü sonuçları Fenerbahçe karşısında telafi etmek istediklerini vurgulayan Buruk, "Lige daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Ama maalesef ilk hafta olmadı. Oyun olarak baktığımızda maçın bize yaklaştığı bir ikinci devre vardı. 3-4 tane yine ilk iki Olympiakos maçındaki senaryonun bir benzerini yaşadık. Golleri kaçırdık, daha sonra yediğimiz golle de hem 10 kişi kaldık hem de arkasından son dakikada yediğimiz gollerle maçı kaybettik. Tabii ki kötü bir başlangıç ama bu haftaya baktığımızda Fenerbahçe ile sahamızda oynamak, kötü başlangıcı silme anlamında bizim için çok büyük bir hedef. Bu anlamda hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, hem Mahmut'un hem İrfan'ın olmaması tabii ki orta sahada zorluk yaşamamızı sağlıyor. Bunu diğer maçlarda da yaşamıştık. Ama elimizdeki oyuncularla en iyi şekilde bu maça hazırlanıp tekrar kazanarak lige devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu."Oyuncularımız bu maçı bekliyor"Antrenman öncesi Edin Visca ile gerçekleştirdiği mini toplantı hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Tabii ki hem Visca'nın hem takımın durumuyla ilgili genel olarak oyuncularımızla bu birebir görüşmeleri yapıyoruz. Bu hafta bizim için bir hedef. Hem maçla ilgili konuştuk hem genel ortam. Takım kaptanlığı da Mahmut olmadığı zaman Visca'da. Onunla genel takım içerisindeki şeyleri konuştuk. Bu maçı bekliyor oyuncularımız. İnşallah cumartesi günü önceki maçların tam tersine özellikle yakaladığı gol pozisyonlarını atan bir takım olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu."Tek hedefimiz kazanmak"Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazandığının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları söyledi: "Her takımın hikayesi farklı. Burada yeni bir maç var. Lige çok iyi başlayan bir Fenerbahçe var. İç sahadaki oyununu gerçekten iyi oynayan bir takım var. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu maç içerisinde tabii ki Fenerbahçe'nin gücünü bilerek, artı ve eksilerini bilerek hareket etmek istiyoruz. Yine bu maçta tek hedefim kazanmak. Ama lige iyi başlayan, kadro olarak iyi şeyler yapmaya çalışan, son haftanın en formda takımı. İlk hafta herkesin oyun olarak göstereceği takım Fenerbahçe olur. Eksiklerimize rağmen bu maçı çıkıp kazanmak istiyoruz.""Clichy'nin sakatlığı var"Sakat olan Mahmut Tekdemir ile kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci haricinde sarı-lacivertliler karşısında eksik oyuncunun olup olmayacağının sorulması üzerine Okan Buruk, "Clichy'nin sakatlığı devam ediyor. Yarın bir deneyeceğiz onu. Ama bir tek bugün çıkmayacak Clichy var. Epureanu takımla çalışmaya başladı. İyi bir şekilde de çalışıyor. Epureanu geldiği zaman bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Hem kişiliği hem oyunculuğuyla onun dönmesini sabırla bekliyoruz. Yaklaşık 1 haftadır takımla bütün antrenmanları yaptı, iyi durumda. İnşallah milli takım arasından sonra Epureanu'yu tekrar takımla birlikte görmek istiyorum" diye cevap verdi."Mevlüt aramızdan ayrılacak"Turuncu-lacivertli takımın çalıştırıcısı, Mevlüt Erdinç'in görüştüğü takımlar olduğunu da belirterek, "Mevlüt'ün görüştüğü kulüpler var. Tabii ki Mevlüt bizim oyuncumuz, hazırlık maçlarında da görme imkanımız oldu. Önde 4 tane oyuncumuz var, bir de genç Muhammed Arslantaş'ı da A Takım ile antrenmanlara aldık. 5 tane forvetimiz var. Mevlüt de şu anda gelen teklifleri değerlendiriyor kulüple birlikte. Bu teklifleri değerlendirip aramızdan ayrılacak" dedi."Emre Belözoğlu bulunduğu takıma etki eden bir futbolcu"Başakşehir'de 4 sezon geçirdikten sonra bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nun hafta sonu oynanacak mücadeleyle birlikte Fatih Terim Stadyumu'na geri döneceğine ilişkin gelen bir soruya ise Okan Buruk, şöyle cevap verdi: "Emre hem kişiliği hem de oyunculuğuyla bir takıma çok büyük bir etki yapan bir futbolcu. Bunu Fenerbahçe forması altında da geçen haftaki maçta gördük. Tekrar son senelerini geçirdiği stada geliyor. Bizim burada amacımız rakip takımdan hiçbir oyuncuyu kim olduğuna bakmadan tutmak. Kendi oyunumuzu oynayarak burada rakibimizi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.""Vedat çok iyi takım oyuncusu"Sarı-lacivertli takımda oynayan eski öğrencisi Vedat Muriç hakkında da konuşan Buruk, "Çok iyi bir takım oyuncusu. Geçen hafta da bunu gördük. Hem performansı hem azmiyle takıma katkı sağladı. Bizim kendi oyuncularımızın da bu şekilde olduğunu görüyorum ama bir türlü şansımızı yenemedik. En son 3 resmi maçta da girdiğimiz gol pozisyonlarına baktığımızda çok fazla pozisyona giren, iyi niyetli oyuncularımız var özellikle hücum hattında. Ama bir türlü sonucu elde edemedik. İnşallah bu haftaya diyorum" değerlendirmesini yaptı.