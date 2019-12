Okan Buruk: G.Saray ile UEFA'ya da son dakikada gittik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach'ı Almanya'da 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Okan Buruk, "Öncelikle Türkiye'ye armağan olsun bu galibiyet. Gerçekten önemli bir şey. Böyle bir takım başarısına ihtiyaç vardı. Aileme de hediye ediyorum. Onlar bana en başta inananlar. Önemli galibiyet." diyerek sözlerine başladı.

"OYUN DÜZENİNDE KALALIM DEDİK, BAŞARDIK"

"Maçın her zaman içinde olacağız dedik. Skordan bağımsız bu maçta konsantrasyonumuzu hiç bozmayacağız diyerek girdik oyuna." sözleriyle konuşmasını sürdüren Okan Buruk, "Çok panik yapmadan, oyunu tutabilmek ve ortak olmaktı hedef. Bir duran top, bir şey olur mutlaka, oyun düzeninde kalalım dedik. Başardık da. Çok pozisyona girdik aslında 2. yarıda. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Kadro olarak da iyi bir takım Gladbach. 3 gün önce Bayern Münih'i burada yendiler, bu galibiyet bizi daha da çok sevindirdi. Her maça çok önem verdik, her maça elimizdeki en iyi 11 ile çıktık. Şubat'tan sonra Avrupa'da olmak Türkiye için çok önemli.Şimdi buradan sonra inşallah hem ligde hem de kupada burada devam edebiliriz yolumuza." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY İLE UEFA'YA DA SON DAKİKADA GİTTİK"

Son dakikada gelen golü değerlendiren Okan Buruk, "Galatasaray ile UEFA'yı kazandığımızda da son dakikada Milan'a attığımız gol ile içeride kalmıştık. Yine son dakika golüyle Şubat ayına heyecanı taşıdık. Kura da önemli. Şubat ayında Avrupa'da olmak, bir Türk takımı için çok önemli. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olarak da olurum. Tabii ki hemen hedef UEFA Kupası'nı kazanmak demek zor ama bu turları geçmek için elimizden geleni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"RAKİBE SALDIRARAK BAŞLAMADIK BİZ"

"Çok iyi bir takıma karşı oynadığımızı söylemek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar futbol adına tüm olumlu işleri yapan iyi bir takım ve Almanya Ligi'nin lideri ile karşılaştık." sözlerini kullanan Buruk, şöyle konuştu:

"Oyun olarak da rakibimizin Almanya'da liderliği hak ettiğini düşünüyorum. Bugün bizim için mucizevi bir sonuç aldık çünkü sadece kazanmamız gerekiyordu. Bunu gerçekleştiren başta oyuncularımız, yöneticilerimiz ve bizi destekleyen Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Golün dakikasını bilemezsiniz ama oyun içinde berabere gidene her dakika bizim tura yaklaştığımız, bir gol bulduğumuzda turu geçeceğimiz dakika olarak düşündük. Rakibe saldırarak başlamadık, oyunu dengeli götürmek istedik. Maçın her dakikasında gol bulup galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorduk. Golü son dakikada atmamız bizim için de şans oldu. Çok iyi bir takım, bugün de çok iyi oynadılar. Bizden daha çok şans buldular ama biz kazandık. İlk maçta son dakika gol yemiştik, bugün son dakikada attık bu da bizim için ayrıca sevindirici."

"ÜLKEMİZİN GURUR DUYACAĞI BİR TAKIM OLDUK"

Ülke puanı adına da önemli bir galibiyet elde ettiklerini hatırlatan Okan Buruk, "Turnuvanın başından beri bunu söyledik, elimizdeki en iyi oyuncularla ve en iyi 11'lerle maçlara çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ülke puanına katkı yapmak istediğimizi söylemiştik. Ülke puanının devam etmesini sağlayan takım olduk. Bu anlamda ülkemizin gurur duyacağı bir takım olduk. Tabii ki Almanya'nın ülke puanı gibi bir sorunu yok ama Türk takımları için bizim yolumuza devam etmemiz çok önemliydi. Bundan sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma adına çok daha önemli, bu yüzden de çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Yedikleri ilk golden sonra o ana kadar iyi oynamadıklarını ve kısa süreli bir umutsuzluğa kapıldığını da aktaran Buruk, "Golü çıkartmanın zor olacağını düşünmüştüm ama ilk yarının sonunda bulduğumuz golle kazanabiliriz ümidiyle devam ettim. Bundan sonraki hedefimiz tek tek gidip, Şubat ayından sonra hangi takımla eşleşeceksek eşleşip, bu turları geçmek. Nereye kadar gideriz bilmiyoruz ama turları geçmek için elimizden geleni yapacağız. Devre arası 1-1 olduğu için olay bize pozitif anlamda döneceğini düşündüm. rakibimizin demoralize olup bizim yükseleceğimizi, ikinci yarı korkmadan oynarsak burada kazanmamak için hiçbir sebep olmadığını tekrar oyuncularıma devre arasında hatırlattım. Sahada mücadele eden, isteyen bir takım olduğumuzda maçı kazanacağımızı söyledim ve maç da böyle bitti." değerlendirmesinde bulundu.