Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmesinde ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1'lik skorla mağlup olan İstanbul Başakşehir , rövanş mücadelesinde evinde ağırladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonunda teknik direktör Okan Buruk turu ve mücadeleyi değerlendirdi.

"GALİBİYETİ MEHMETÇİĞİMİZE HEDİYE EDİYORUZ"

İlk maçın ardından iyi bir oyun oynadıklarını belirten Buruk, "İlk maçtaki 3-1'lik mağlubiyetten sonra maça çıkarken elimizden gelenin daha fazlasını yaptık. 120 dakikanın büyük bölümünde üstündük, bir çok gol attık. Uzatma dakikalarında bile maça inanan, turu geçileceğine inanan Başakşehir vardı. Günün sonunda 4-1'lik galibiyet aldık. Bizim tarihi, Türk futbolu için de önemli bir gün. Ülke puanını yukarı çekmemiz önemliydi. Çok mutluyuz. Bir yanda da şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı. Başımız sağ olsun galibiyet Mehmetçiğimize hediye ediyoruz" diye konuştu.

"İKİ KULVARDA DA GİDECEĞİZ"

Üst üste maç oynamanın sorun olmayacağını söyleyen Buruk, "Üç gün önce maç oynamış bir takım olarak bugün 120 dakikayı çıkardık. 3 gün sonra maç oynamak zor değil. Doğru yenilenirse oyuncu 3 gün sonra maça rahat çıkılır. İki kulvarda da gideceğiz. Hem Avrupa, hem de ligi beraber götürmeye çalışacağız" dedi.

"TUR TUR İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Önlerine tur tur bakacaklarını dile getiren Buruk, "Öncelikle tur tur ilerlemek istiyoruz. Bir sonraki turda kimle karşılaşacağımızı bilemiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çeyrek finale kalmak için uğraşacağız. Hem kendimizi hem de ülkemiz için daha yukarılara gitmek istiyoruz. Psikolojik anlamda bu maçlar bizi ve Türkiye'yi güçlendiriyor. Hangi takımla eşleşebileceğimiz önemli. Tur tur giderek en iyisini yapmak istiyoruz. Hangi takımla eşleşeceğimiz de önemli" açıklamasında bulundu.

"İYİ OLAN TARAF BİZDİK"

Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Buruk, "Tabii ki çalışmalar taptık. Alan savunması yapan bir takımdı. 1'inci direkte rakiplere vurduran bir takımdı. 3'üncü golü de paslaşmadan bulduk. İlk maçta rakip çok iyiydi ama bugün de iyi olan taraf bizdik. Rakip kendi sahasında iyi ama deplasmanda o kadar iyi olmayan bir takımdı. Bu da bir doneydi. Bugün gol anlamında iyi vuruşlar yaptık ve önemli bir takımı elemiş olduk" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları

28.02.2020 - Haber Kodu : 200228013

- İstanbul