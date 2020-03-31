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Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı, emek verdi. Onun da en kısa zamanda aramızda olmasını istiyoruz. Onu güçlü ve dimdik bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

31.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:47

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ'ın son durumu hakkında bilgi verdi. A Spor'a konuşan Buruk, şu açıklamalarda bulundu:

"Herkes gibi biz de evde kalın çağrısına uyanlardanız. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. Herkes bu süreci yaşıyor. Özellikle çevremizde, yakınen tanıdıklarımızda bu hastalığa yakalanan arkadaşlarımız var. Bu yüzden evde kalmak çok önemli. Çok dikkatli olmalıyız. Bu hepimiz için bir sınav. Oyunculara verdiğimiz programlar var. Özellikle kondisyonerimiz oyuncuları yakından takip ediyor. Cuma gününe kadar izin vermiştik. Ancak bu kararı yeniden gözden geçireceğiz. Şansımız profesyonel bir takıma sahibiz. Karakter olarak bakıldığında profesyonelliklerini ön planda olan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu anlamda oyuncularıma çok güveniyorum.

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'I GÜÇLÜ VE DİMDİK GÖRMEK İSTİYORUZ"

Tabii ki futbollu günleri özlüyoruz. Biz de iyi bir sürecin içerisine girmiştik hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Bunların hiçbir şekilde önemi yok. Her şeyin başı sağlık. Yardım kampanyalarına katılan spor ve sanat camialarındaki isimler çok doğru örnek teşkil ediyorlar. Biz de Başakşehir olarak dün sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya deste olmaya karar verdik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ hasta yatağından bu kampanya için çok çalıştı, emek verdi. Onun da en kısa zamanda aramızda olmasını istiyoruz. Onu güçlü ve dimdik bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz."

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Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Etiketler: Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Okan Buruk, Spor
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Haberler ›› Spor ››Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı - Spor
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