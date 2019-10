UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Grupta hiçbir şey net değil" dedi.

Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, son dakikada yenilen gol için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün özellikle formda olan ve oyun olarak ofansif olan bir takımla karşılaştık. Genele bakıldığında geride oynadık ve pozisyon verdik. İkinci yarıda gol atan, gole yaklaşan taraf bizdik. İkinci yarıda gol atma şansı geldi, pozisyon da vermedik ama şans golüyle 90+2'nci dakikada gol yedik ve berabere bitti. Son dakika golü bizi üzdü. Oyuncu performansı olarak oyuncularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GRUPTA HİÇBİR ŞEY NET DEĞİL"

Grupta henüz bir şeyin belli olmadığını vurgulayan Buruk, "Şu anda iki maç oynandı ve oyun olarak değerlendirdiğimizde Roma'da da galip gelebilirdik. İlk yarıdaki oyunumuz iyiydi. Şansız bir gol yedik. Takımlar birbirini yenebiliyor. Yarış tüm takımlar için devam ediyor. Takımlar birbirine yakın. Wolfsberger ile 2 maç, sonrasında da Roma ile oynayacağız ve grubumuz o maçlarla şekillenecektir" diye konuştu.

"İKİNCİ YARIDA İYİYDİK"

Okan Buruk, maçın ikinci yarısında iyi bir oyun sergilediklerini dile getirerek, "İkinci yarı da çok iyiydik. İlk yarı daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Roma'da ikinci yarıdaki oyunu hiç hatırlamak istemiyoruz. Genelde iyi oynadık. İkinci yarıda çok daha iyiydik ve bu oyunu sürdürmek istiyoruz" dedi.

"LİGİMİZDE GÜNCEL BAŞARILARI ÖNEMSİYORUZ"

Maç öncesi 'kazanmak istiyorduk' diyen Buruk, "Bu maça çıkarken takım başarısı ve ülke puanına katkı yapmak istiyorduk. Her zaman ki ilk 11'imizle sahaya çıktık. Kazanmak için oynadık. Şansız bir golle bunu başaramadık. Diğer takımlar da iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Alman ligi önümüzde, İtalyan ligi de önümüzde. Ligimizi geliştirmeliyiz. Ligimizde güncel başarıları önemsiyoruz. Biz de her maçı kazanmak için oynuyoruz" açıklamasında bulundu.

