Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var

özel açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BU ÜZÜCÜ HABERLERİ BİTİRİRİZ"

Suriye 'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara şifa dileyen Buruk, şunları kaydetti:

"Zor bir haftaydı. Son günlerde yaşadığımız olaylar ve şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. Futbolun ikinci plana atıldığı, bütün takımların ve oyuncuların birbirlerine destek verdiği, ülkemiz ve Mehmetçiğimize destek verdiği bir hafta oldu. Bazı arkadaşlarımızın da söylediği gibi, bu ortamda maç bile oynamak zor geliyor. Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var. Bu güç ve birliktelik de katlanarak yükseliyor. Bu zor durumlarda direncimizi daha çok gösteriyoruz. Türk sporunun ve Türk insanının verdiği tepkiler burada çok önemli. İnşallah kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz."

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Okan Buruk'un açıklamaları

- İstanbul