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Okan Buruk, ilk Avrupa galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger galibiyetiyle teknik adam olarak Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

24.10.2019 22:25Okan Buruk, ilk Avrupa galibiyetini aldı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger galibiyetiyle teknik adam olarak Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Wolfsberger'i 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk bir ilki yaşadı. Teknik adam olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Wolfsberger maçıyla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet sevinci yaşadı.
Okan Buruk'un öğrencileri bundan önce oynadığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2 de Avrupa Ligi grup müsabakasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmişti.
(İHA)

Başakşehir, Okan Buruk, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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