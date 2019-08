- Okan Buruk: "İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek"Mert Günok: "Yarınki maçta avantaj sağlamak istiyoruz"İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Avrupa 'da hem de ligde devam edecek güçte olduklarını söyleyerek, "Şu anda ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. İki kulvarda da en iyi yere gitmeye çalışan takım olacağımızı söyleyebilirim" dedi. Turuncu-lacivertli futbolcu Mert Günok da yarınki Olympiakos maçından avantajlı bir skor almak istediklerini belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile kaleci Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelenin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyleyen Okan Buruk, "Bizim için çok önemli ilk karşılaşma, Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçip Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen iki takım var. Oyuncularıma ve takımıma inancım çok güçlü ve iki maçlık periyodu doğru bir şekilde geçip tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Ayrıca rakibimizin çok iyi ve güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Viktoria Plzen ile oynadıkları iki maçı da izledik, güçlü ve eksik yanlarını biliyoruz. Karşımızda hem içeride hem de dış sahada iyi bir takım bulacağımızı biliyoruz. Bir maçla hiçbir şey bitmeyecek, iki takımın da hem dengede hem de ikinci maçı düşünerek avantaj yakalamak için Şampiyonlar Ligi ön elemesine yakışır şekilde taktiksel olarak mücadele edeceklerini düşünüyorum. İki maç sonunda daha iyi olan bu turu geçecek" ifadelerini kullandı."Kulübümüzün Şampiyonlar Ligi içerisinde olmasını istiyorum"Teknik Direktör olarak ilk Avrupa maçına çıkacağını hatırlatan Buruk, "Benim tabii ki ilk Avrupa kupası maçım, futbolcuyken çok oynadım. Avrupa'da iki kupa kazandım. Bu tecrübelerimiz var ama teknik adam olarak ilk defa bu arenada yer alacağım. Bu heyecan çok önemli. Oyuncularımın, kulübümüzün Şampiyonlar Ligi içerisinde olmasını çok istiyorum, çok yakıştırıyorum. Bu turu geçersek bir rakibimiz daha var. Bu benim için çok büyük bir hedef, oyuncularımla beraber buna ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Geniş bir kadromuz var, kadromuzu güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Takımımıza yaptığımız takviyelerin bizi daha yukarılara taşıdığına inanıyorum. İyi çalıştık, iyi hazırlandık, herkese forma vermeye çalıştık, şu an en hazır olanları oynatacağız. 11'de ve 18'de olan tüm oyuncularımın en iyisini yapacaklarını umuyorum. 18'in içerisinde yer alacak her oyuncu bizim için çok önemli" şeklinde konuştu."Öndeki 4 oyuncu etkili"Olympiakos'ta kendileri için tehdit oluşturabilecek oyuncuların sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Plzen ile oynadıkları iki maçı da canlı izledim. Öndeki 4 oyuncu da hem etkili hem tehlikeli. Valbuena'yı iyi tanıyoruz, rakip kalede çok büyük tehlike oluşturabilecek oyuncular. Öndeki 4 oyuncu, hem sağ bek hem sol bek hücuma katılıyor. Hücuma destek veren 6 oyuncuları var, burada en çok öne çıkan Valbuena ve Guerrero, sağ taraf özellikle. Belki eksik olarak bu oyuncuların zaman zaman sadece hücumu düşünmeleri. Bunu da Olympiakos'un eksilerinden biri olarak söyleyebiliriz" dedi."İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek"Hem Avrupa'da hem ligde devam etmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Başlangıç çok önemli moral anlamında, ilerleyen süreçte de lig ve Avrupa kupalarını bir arada gitmesinin özellikle doğru hazırlanan takımlar için çok zor olmadığını görüyoruz. Tüm dünya bu şekilde oynuyor. Programlamanızı doğru yaparsanız, iki kulvarda olmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kadromuzdaki her oyuncu her maçta oynayabilecek düzeyde. Şu anda ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. İki kulvarda da en iyi yere gitmeye çalışan takım olacağımızı söyleyebilirim. Hem maddi anlamda büyük bir gelir, hem de manevi anlamda, üçüncüsü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Hem Avrupa kupası hem lig bizim için iki hedef olacak" diye konuştu.Mert Günok: "Gücümüzün farkındayız"Turuncu-lacivertli takımın kalecisi Mert Günok da önemli iki maç oynayacaklarını belirterek, "Hocamızın bize olan inancını biliyoruz, kamptan itibaren güzel bir şekilde çalıştık, şimdi sıra maçlara geldi. Hocamızın da söylediği gibi kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için oynanan maçlar zor takımlarla oynanıyor. Gücümüzün farkındayız, iyi çalıştığımızı biliyoruz. Umarım iki maçı da iyi şekilde tamamlayıp özellikle yarınki maçta gol yemeden galip gelerek iyi bir avantaj sağlamak istiyoruz. Kulübümüz ve teknik ekibimizin için de Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak çok önemli, bunun farkındayız, iyi hazırlandık, umarım gülen taraf biz oluruz" açıklamasında bulundu.Savunma hattında yeni bir oluşumun olduğunu da sözlerine ekleyen Mert, "Kendi performansımın üzerine koymak hedefim. Biraz geç katılmış gibi görülseler de yeni arkadaşlarımız daha önce oynayanlar kadar değerli ve iyi oyuncular. Uyum anlamında çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.