Okan Buruk: "İyi Oyunumuzu Galibiyetle Süslemeliyiz"

13 Aralık 2018 Perşembe 16:26



13 Aralık 2018 Perşembe 16:26

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor maçında kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirterek, son iki maçtaki performanslarını galibiyetle süslemek istediklerini söyledi.Çaykur Rizespor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını günde tek antrenmanla sürdürüyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan antrenman öncesi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aytemiz Alanyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten Buruk, "İlk devrenin son iki maçından birini kendi sahamızda diğerini deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağız. Bizim için tabi ki bu dönemde toplayabileceğimiz en yüksek puanı toplamak hedef. Kendi sahamızda oynuyoruz ve seyircimizin özellikle bu maçta bizi desteklemesini istiyoruz. Taraftarımız maça gelerek oyuncularımıza destek vermeli ve onlarla birlikte burada çok pozitif ortamda maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi."HÜCUM ANLAMINDA DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ"Bu hafta kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Rakibimiz özellikle son hafta Beşiktaş maçında iyi bir görüntü ortaya çıkarttı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Son iki haftada performans ve oyun olarak çok iyi yükseldik. Özellikle hücum anlamında doğru işler yapıyoruz. Bunu biraz daha sonlandırma anlamında daha iyi yaparsak kazanma hedefimize de ulaşacağız. Kazanmak için sahada varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Alanyaspor baktığınızda hem iyi savunma yapan hem de etkili bir şekilde hücuma çıkan oyunculara sahip olan bir takım. Sabırlı olmak gerekiyor. Bir yandan da kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Son iki maçtaki performansımızı sürdürüp bunu golle bitirmeliyiz."Bu arada, bugün yapılan antrenmana sakatlıkları süren Traore ve Musa Çağıran katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman da futbolcular kısa pas çalışması yaptı. - Rize